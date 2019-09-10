Могут ли вырасти цены на новые Apple iPhone?

Финансовые эксперты утверждают, что пользователи будут покупать айфоны, если даже компания увеличит их стоимость. По их мнению, американцев даже не остановит цена в $2400 на ценнике iPhone. Поэтому они заявляют, что компания Apple может увеличить и стоимость своих продуктов, и свою прибыль.





К таким выводам пришли представители Simon-Kucher & Partners. Они опросили более 10 тыс. пользователей в США. Опрос респондентов показал, что новые iPhone имеют огромный потенциал в экономическом росте. Кстати, новинку готовы купить в основном молодые американцы, которые покупают чаще всего смартфоны с условием оплаты в форме ежемесячного взноса за покупку.

Компания производитель объявила первые результаты тестов производительности iPhone 11, оснащенный новым процессором Apple A13 Bionic. В будущем все iPhone будут работать на этом процессоре, который имеет на своем борту шестиядерные EUV. Чипсет прошел тестирование в Geekbench. Отмечается, что скорость работы ядра увеличилась. Чипсет набрал 5415 баллов в одноядерном и 11 294 балла в многоядерных тестах. Бенчмарк отмечает, что увеличение производительности одного ядра составляет 13%.

Напомним, что iPhone 11 с 6,1-дюймовый ЖК-экраном с разрешением 1792x828 пикселей и с процессором Apple A13 Bionic, а также с 4/64 ГБ и аккумулятором 3110 мАч будет предлагаться пользователям за $749.