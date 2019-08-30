Apple объявила дату презентации нового iPhone

Большой день презентации iPhone 11 состоится 10 сентября в 10.00 на территории кампуса Apple Park в театре Джобса. Всем гостям уже разосланы пригласительные, на каждом из них изображено стилизованное яблоко, которое окрашено в разные цвета. Дизайнеры сделали намёк на новые цветовые решения корпуса iPhone 11.



Это мероприятие, по замыслу организаторов, станет знаковым событием для всех. В день презентации производитель покажет три модели из новой линейки iPhone 11. Одна из версий получит в названии приставку Pro. Три модели получают дополнительные модули камеры, при этом они будут интегрированы в дизайн камер своих предшественников.

Кстати, ещё до начала продаж пользователи смогли увидеть специальные чехлы для iPhone 11. Именно по этим аксессуарам поклонники смогли узнать, что в новых iPhone 11 будут тройные камеры. Напомним, такая система камер не получила большой популярности среди пользователей. Эксперты отмечают, что новые айфоны очень похожи на прошлогодние модели.

