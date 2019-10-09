Huawei и Samsung начали борьбу за лидерство

Азиатские производители являются лидерами на рынке смартфонов. Пока не ясно, какая компания займет первую строчку в этом списке. В этот спор уже точно не может включиться Apple. Пока Samsung имеет немного больше доли на этом рынке. Остается один вопрос, как долго Huawei сможет претендовать на первое место без операционной поддержки Google?





Samsung и Huawei признаны ведущими производителями в мобильном мире по количеству реализованных смартфонов. Напомним, Apple выпустила свои новые iPhone, а Huawei должен будет за пределами страны предлагать свои телефоны без приложений Google – эти два факторы могут существенно изменить баланс на рынке.

Как отмечают в аналитической компании Cape Investment & Securities, китайский производитель в третьем квартале столкнется с падением продаж из-за американских санкций. В этом месяце за пределы Китая вышла серия смартфонов Huawei Mate 30. Несмотря на богатый функциональный список, в новой серии могут отсутствовать сервисы Google. Поэтому пользователи Android-смартфонов будут отдавать предпочтение смартфонам Samsung. Естественно, армия поклонников Samsung будет расти за счёт пользователей, которые отказываются от бренда Huawei.

Аналитики предупреждают, что итоги третьего квартала по продажам смартфонов изменят положение в ТОП-3. Продажи Mate 30 в Китае стали рекордными, однако на европейском сегменте доля Huawei сократились, несмотря на огромный интерес к моделям Mate 30.

От падения продаж китайской компании существенно пострадает и Samsung, южнокорейский производитель является основным поставщиком памяти для Huawei. С одной стороны снижение продаж Huawei укрепит положение Samsung на рынке смартфонов, но значительно уменьшит долю на рынке чипсетов.