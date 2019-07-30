Huawei активизирует конкуренцию на рынке процессоров

Китайский производитель расширяет линейку чипсетов Kirin до конца 2019 года. Huawei планирует выпуск целого семейства новых процессоров. Компания продолжает наступление против властей США, напомним, не так давно Huawei организовала скандальное переселение своей компании из Америки в Китай.



Платформа HongMeng, по заявлению Генерального директора Huawei, будет более мощной, чем Android и iOS. В компании отмечают, что эта операционная система предназначена для всех умных бытовых приборов. Теперь Huawei готова представить собственный процессор 7 нм, уже обнародован срок начала выпуска двух моделей Kirin 985, одна из версий должна получить встроенный модем 5G. По данным СМИ, производство начнется в Тайване – это будет серийное производство однокристальных систем Kirin 985.

Процессоры будут изготавливаться с привлечением мощностей TSMC. Отгрузка первой партии улучшенной версии 7-нанометрового чипа должна начаться в конце августа-сентября.

Процессор Kirin 985 со встроенным модемом 5G предназначен для будущих смартфонов Huawei, компания планирует начать производство телефонов с поддержкой 5G уже в октябре. Напомним, именно в эти сроки производитель может представить новые модели Huawei Mate 30, которые могут стать первыми смартфонами на платформе SoC Kirin 985. Предполагается, что Huawei может представить сразу два процессора: Kirin 985 5G и Kirin 985 LTE.





