Осенью выходит первый смартфон Huawei с Hongmeng

Фирменную поддержку китайские смартфоны начнут получать с октября, предполагается, что эта новинка будет стоить не дороже $290. Смартфон не войдет в ожидаемую линейку Mate 30, хотя и появится одновременно с другими представителями Mate 30.



Пока Huawei не заявляют в официальном порядке о том, что новая платформа Hongmeng будет использоваться в смартфонах, однако эксперты уверены, что оболочка предназначена для выпуска флагманских смартфонов компании.

Утверждается, что первая модель будет анонсирована в четвертом квартале, возможно, что новая операционная система будет в будущем поддерживать и линейку Huawei Mate 30. Первый аппарат должен выйти с хорошим запасом на складах, например, до 5-6 миллионов штук. Ведь спрос ожидается очень большой, компания должна будет удовлетворить его без проблем.

Заявленная стоимость будущего смартфона говорит о том, что первый смартфон с Hongmeng станет представителем аппаратов среднего уровня, чтобы компания смогла привлечь больше покупателей. Кроме того, перед создателями новой платформы встанет ещё одна задача: заинтересовать как можно больше других разработчиков в экосистему новой ОС Hongmeng.

Кстати, модель Huawei P10 Plus уже получила финальную версию EMUI 9.1. Этот смартфон вышел в продажу зимой 2017 года, не самая свежая версия аппаратов Huawei получила самую новую прошивку EMUI 9.1.

