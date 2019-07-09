Новые iPhone 11 представят в сентябре

В линейке новых айфонов ожидаются модели iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11 R. Интересно, что в интернет уже появились качественные изображения новых смартфонов, а также стали известны их характеристики.



На самом деле образ нового iPhone 11 создали с помощью рабочих чертежей. Энтузиасты сделали трехмерные модели нескольких аппаратов – это iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11 R. Напомним, ранее ожидаемые нови инки именовались iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR.

Все три iPhone 11 должны получить одинаковый квадратный блок и основную камеру, при этом iPhone XI и iPhone XI Max будут иметь трёхмодульную систему камер, а iPhone XIR — сдвоенную. Экраны будут иметь разные параметры 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма.

Все iPhone 11 базируются на однокристальной Apple A13 Omega. Модели iPhone XI и XI Max будут использовать систему распознавания лица — Face ID 3. Смартфон iPhone XIR получит аккумулятор 3110 мАч, он станет самым долгоиграющим iPhone.

Аpple представит iPhone нового поколения в сентябре, почти в это же время состоятся премьеры аппаратов Galaxy Note 10 и Huawei Mate Pro 30, которые должны стать конкурентами iPhone 11.