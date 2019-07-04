Как выглядит Huawei Mate 30 Pro?

В последнее время новый смартфон Huawei Mate 30 Pro является постоянной темой новостей мобильного мира. Почти каждый день появляются новости или утечки относительно характеристики китайского флагмана. Аппарат ожидается в продаже в октябре, впервые появился живой снимок Mate 30 Pro.





Фото опубликовал известный специалист по утечкам из Индии Мукул Шарма, который прославился своими стопроцентно достоверными данными о многих грядущих новинках. В Твиттер он написал под снимком Mate 30 Pro: «Это предполагаемый снимок дисплея Huawei Mate 30. Подбородок выглядит минимальным».

Действительно заметно, что Huawei значительно изменила некоторые детали в новинке, переключившись с серии P20 на выпуск моделей P30. Соотношение корпуса и экрана изменилось, в дисплее появился вырез в форме капли воды. Внешний вид аппарата улучшился.





На снимке верхняя часть изображения панели скрыта, что подогревает ещё больше интерес пользователей. Скорее всего, выемка в виде капли воды останется и Huawei не будет использовать центральную часть экрана для сканера или камеры, как это сделано в Galaxy Note 10.

При этом нижняя и боковая панели имеют изогнутую форму, а сам аппарат выглядит более тонким. Напомним, сегодня Mate 30 Pro является одним из лучших телефонов мобильного мира с соотношением дисплея и корпуса.