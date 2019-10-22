В Huawei посчитали убытки после санкций США

Китайская компания Huawei пока не показывает свое разочарование относительно результатов санкций американских властей. Она также не верит в скорейшую отмену ограничительных мер. Однако в компании настроены весьма оптимистично, а также предлагают переговоры всем своим партнерам.



Генеральный директор компании уже сделал несколько заявлений по этому поводу. Глава Huawei Рен Женфей заявил: «Конечно, власти США в ближайшее время не удалят из списка санкций Huawei, всё же мы оптимистичны и открыты к любым обсуждениям».

По мнению экспертов, запрет на использование сервисов Google для Huawei оказался не столь критическим. Если в компании прогнозировали возможные убытки от санкций в размере до 30 миллиардов долларов, то в реальности они составили 10 миллиардов долларов.

В Huawei не будут ждать отмену санкций и постараются развивать свой бизнес по другим направлениям. Напомним, лидер США Дональд Трамп назвал китайскую компанию «троянским конем» и запретил американцам вести бизнес с ней. По словам Трампа, Huawei представляет опасность для безопасности страны.

В начале этой осени компания выпустила свои флагманские камерофоны Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro, которые сейчас успешно продаются. Теперь компания активно осваивает рынок 5G-телефонов. В ближайшее время китайцы обещают целую серию продуктов для сегмента 5G.



