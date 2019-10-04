Huawei готовит новый телефон

Первая информация о новинке уже просочилась в прессу, представители которой получили данные о телефоне из сертификационной организации TENAA, Известно, что своих пользователей Huawei порадует смартфоном среднего класса.



Смартфон засветился под обозначением ART-TL00x, его функциональный список почти повторяет функции недавно представленного телефона Honor Play 3. Новый аппарат оснащен 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением HD + — 1560x720 пикселей.

Аппаратную основу составляет восьмиъядерный процессор Kirin 710F, в системе задней камеры будут использоваться два модуля – 8 и 48 Мп. Объём памяти составляет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ. Телефон работает от батареи ёмкостью 3900 мАч. Поддерживается операционная система Android 9 Pie.

Пока производитель не анонсировал свой продукт, и нет точной даты его релиза. Хотя после выдачи сертификата обычно проходит не очень много времени до выхода телефона на рынок.

Эксперты отмечают, что новинка Huawei во многом повторяет черты и опции некоторых телефонов, которые уже были представлены под брендом Honor. Разница в том, что в экран телефона будет размещена камера. Хотя и эта идея является не новой, так как в Mate 30 Lite имеется встроенная фронтальная камера.

