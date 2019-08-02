Samsung выпускает телефоны в доступной серии Galaxy A

Как говорится, новинки уже в пути. Samsung отлично заработала на выпуске бюджетной серии Galaxy A, видимо, эта серия будет и дальше развиваться параллельно с флагманскими линейками. В первом квартале Samsung выпустила несколько модели в серии Galaxy A – это Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A40, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70 и Galaxy A80. Благодаря этому средний сегмент вновь покорился южнокорейской компании. Сегодня огромное число пользователей, которые хотят купить недорогой смартфон, включают в свой список недорогих смартфонов и некоторые модели Samsung Galaxy A.





Огромный объём продуктов из серии Galaxy A прекрасно продается в Китае, они больше привлекают внимание пользователей и из других стран. Благодаря успеху, Samsung наверняка сможет расширить серию А, так, южнокорейцы уже обратились в офис Интеллектуальной собственности Европейского Союза с прошением зарегистрировать новые модели в серии Galaxy A. В 2020 году в линейке телефонов Samsung Galaxy A должны появиться следующие аппараты:

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A61

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A81

Samsung Galaxy A91





Возможно, что эти новинки получат более производительную мобильную платформу. Напомним, ранее Samsung анонсировала выход трёх аппаратов: Galaxy A10s, A20s и A30s. Производство некоторых модели, по слухам, началось уже в Индии. Все эти представители из серии Galaxy A получат некоторые улучшения, например, вместо экрана Infinity-U будет представлен Infinity-V, основой аппаратной части моделей будет SoC Exynos 9609 или 9610 и т.д.