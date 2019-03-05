Не стоит ожидать скорого выхода Vivo V15 Pro

Китайский производитель решил, что пока выпуск смартфона Vivo V15 будет достаточным. Многие поклонники бренда Vivo ожидали, что после появления базовой модели сразу в продаже может появиться и версия с приставкой Pro.





Смартфон Vivo V15 должен стать первым представителем в мобильной индустрии аппаратов в совершенно новом измерении среднего уровня. Vivo представила технические возможности нового телефона и объявила цену модели. На азиатском рынке Vivo V15 можно купить за $345, а для европейских покупателей стоимость аппарата составляет 305 евро.

За эту стоимость предлагается: 6,53-дюймовый экран ЖК – 2340Х1080p, MediaTek Helio P70, 6/128 Гб, оптическая система: тройная задняя камера 5/8/12 Мп и 32 Мп фронтальная камера, батарея 4000 мАч и др. Поддерживаются девятые версии Android и Funtouch. Смартфон можно разблокировать с помощью датчика под экраном. Vivo V15 получает корпуса в двух цветах: синий топаз и гламурный красный.





Пока разработчик не уточнил, когда появится Vivo V15 Pro стоимостью $405. Прототип отличается выезжающей фронтальной камерой и необычным цветовым оформлением. Камера в этой модели будет 48-мегапиксельной, как и камеры у устройств Samsung GM1 и Xiaomi Redmi Note 7. Вот аккумулятор в этой версии будет слабее 3700 мАч.