Появилось изображение Samsung Galaxy A10e в чехле

Южнокорейская компания начала активно расширять линейку Galaxy A. Представители этой серии являются бюджетными телефонами с достаточно хорошей комплектацией. На данный момент самым ярким образцом линейки является Samsung Galaxy A10.





Аппарат прошел несколько тестов и скоро появится на рынке под именем Samsung Galaxy A10e. Смартфон был сертифицирован по Wi-Fi, тогда телефон был обозначен под кодом SM-A102U. Теперь появилось реальное изображение аппарата в специальном чехле. Прозрачный силиконовый аксессуар предназначен для защиты смартфона.

Galaxy A10e оборудован одинарными камерами, одна из которых размещена в левом верхнем углу задней части корпуса, вторая — фронтальная камера установлена в центральной части дисплея.





Эксперты отмечают, что отсутствуют какие-либо заметные отличия между моделями Galaxy A10 и A10e. Единственным отличием между ними является наличие во второй модели двухдиапазонного Wi-Fi-модуля, для которого будет использована новый однокристальный чипсет.

