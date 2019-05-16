Samsung готовит большое обновление в линейке Galaxy A

Южнокорейский производитель доказывает, что десяток вариантов в одной серии – это не его предел. Компания Samsung готова представить дополнительно ещё 4-5 смартфона в линейке недорогих аппаратов Galaxy A. Хотя компания не раскрывает свои планы полностью, она сделала достоянием общественности только каталожные номера ожидаемых устройств.





Напомним, в обновлённом модельном ряде Samsung Galaxy A уже представлены девять моделей, которые получили следующие названия:

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A30

Galaxy A40

Galaxy A50

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A80.

Однако крупнейший производитель смартфонов не собирается останавливаться на достигнутом. Эксперты нашли ещё доказательство того, что компания готовит выпуск как минимум ещё четырёх смартфонов в серии А. Новинки скрываются за рабочими номерами: SM-A107F, SM-A507F, SM-A707F и SM-A907F.

Пока не ясно, какие коммерческие имена могут получить эти грядущие смартфоны. Возможно, первые три модели будут выпущены под названиями: Galaxy A10e, A50e и A70e. Также в этом году ожидается флагманская версия под названием Galaxy A90. Напомним, ранее эта модель «засветилась» под обозначением A80, не исключается, что она выйдет в качестве отдельной модели.





В линейке Galaxy A модели SM-A707F и SM-A907F могут получить объём памяти 128 ГБ, а версия A507F – 64 ГБ. Эти новинки будут «одеты» в строгие корпуса черного и белого цветов. Другая SM-A107F, которая является базовой, получает цветные корпуса: красный, зелёный, синий и чёрный, а объём памяти составляет на более 32 ГБ. Кстати, модель SM-A107F прошла тестирование по требованиям Geekbench, где и попала в базу бенчмарка. Этот смартфон оснащен однокристальным MediaTek Helio P22, таким образом, именно эта модель станет первой в линейке A с процессором MediaTek.





Готовность постоянно расширять линейку Samsung Galaxy A можно понять, только в Индии южнокорейцы за 70 дней смогли реализовать 5 млн. смартфонов. Общая сумма поставок составила более $1 млрд.



