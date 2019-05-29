Официально представлен смартфон Vivo Y15

Известный бренд Vivo пополнился ещё одним смартфоном, в Турции официально выходит Vivo Y15. Продажи стартуют во второй половине года. Аппарат является новым представителем популярной серии Y.





Уже известны характеристики и цены грядущего устройства. Телефон оснащен 6,35-дюймовым ЖК-экраном – разрешение HD +. Дисплей занимает 89% пространства передней панели, имеется и традиционный каплиевидный вырез на экране. Аппаратную основу составляет восьмиъядерный MediaTek Helio P22, память — 4/64 ГБ.

В телефоне используется тройная камера – 2,13 и 16 Мп. Расположенный на задней части корпуса сканер отпечатка пальца обеспечивает защиту от несанкционированного доступа в устройство. Более длительную автономную работу телефона гарантирует мощный аккумулятор 5000 мАч.

Новый Vivo Y15 будет предлагаться в среднем сегменте смартфонов, его рекомендованная стоимость составляет $230.