Смартфон Samsung Galaxy A80 получил уникальный чехол

В компании Olixar подумали, почему для уникального корейского аппарата Samsung Galaxy A80 не создать соответствующий аксессуар, так, появился новый чехол для этой линейки смартфонов. Производитель обещает, что его чехол будет пользоваться огромным спросом. Почему?





Такое предположение можно объяснить тем, что новое семейство Galaxy A80 выходит в огромном объёме в Индии и Китае, и скоро рынок будет переполнен. Чехол будет интересен пользователям, которые пожелают придать своим Galaxy A80 некоторой индивидуальности. Кроме того, некоторые представители этой линейки наделены необычными функциями и возможностями, например, в одной из моделей Galaxy A80 с Snapdragon 730 камера не просто выдвигается, но также является камерой-перевертышом.





Производитель уже анонсировал необычный смартфон Galaxy A80, он получил единый блок для оптический системы, при этом камера используется как в качестве основной, так и фронтальной. Поэтому «старые» чехлы нельзя будет эффективно использовать в подобных нестандартных телефонах. Они должны будут отличаться от привычных конструкций чехлов. Напомним, Olixar недавно показала особый чехол и для для Galaxy Fold, новый чехол соответствует самого складного телефона.

Специалисты отмечают, что представленный чехол компанией Olixar сводит на нет обычное понятие о чехлах, так как представленный для Galaxy A80 аксессуар оставляет полностью открытым корпус телефона именно в том месте, где расположена камера. Новый аксессуар ожидается в мае, его цена составляет 649 евро.





Чехол FlexiShield выполнен из долговечного и прочного материала, который отличается особой гибкостью. Материал чехла напоминает по характеристикам силикон. Чехол гасит скольжение смартфона на руках пользователей.