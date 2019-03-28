Huawei представляет смартфоны Honor 20 и 20 Pro

Суббренд Honor является успешным проектом китайского гиганта. Под данной маркой компания готовит выпуск двух интересных флагманов – это модели Honor 20 и Honor 20 Pro.





Смартфоны уже прошли сертификацию в Европе и получили лицензионные документы EЕC. Суббренд Huawei включает в свою линейку аппараты с маркерами P и Mate.

Технические характеристики и цены на модели недавно утекли в сеть. Аппараты, как стало известно, получают объёмные экраны, инновационный пакет оптики и увеличенную память.

Особенности Honor 20: 6,1-дюймовый экран OLED, 8-ядерный Kirin 980, Link Turbo, 6/8 и 128/256 ГБ, оптика 48, 20 и 8-мегапиксельная, фронтальная 32 Мп, зарядное устройство 3650 мАч и др.

Информация о ценах Honor 20:

6/128 ГБ — 2999 юаней или $447

8/128 ГБ — 3399 юаней $507

8/256 ГБ — 3799 юаней $566.





Серию Honor 20 характеризуют в качестве самого опасного и сильного соперника Xiaomi Mi 9, новая версия которого выходит 1 апреля. При этом Honor 20 не является самой старшей моделью в данном ассортименте.

Пока не ясно, чем будут отличаться эти модели, регулятор EEC не публикуют подробностей о новинках. Важно отметить, у Honor 10 нет старшей версии Pro. Хотя она ожидается, по сообщениям инсайдеров.