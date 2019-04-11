Samsung официально представил смартфон Galaxy A20e

Крупнейший мировой разработчик выпускает на рынок один из самых своих доступных аппаратов. В Galaxy A20e уменьшили экран и мощность батареи. Сам мобильный прототип получился весьма компактным.





Первыми ожидаемый Galaxy A20e увидели пользователи в Польше. Напомним, модель A20e дебютировала сразу после выхода Galaxy A20. Итак, представленный смартфон оборудован 5,8-дюймовым дисплеем, а «старшая» модель имеет 6,4-дюймовый экран. Также ёмкость батареи отличается от предшественников, например, Galaxy A10 использует аккумулятор 4000 мАч, а в Galaxy A20e установлен аккумулятор 3000 мАч, хотя разработчик сохранил силу подзарядки — 15 Вт.

Модель получает Super AMOLED панель по типу Infinity-V, на экране предусмотрена небольшая «челка» — 720x1560 пикселей. Сохранились и показатели оптической системы: основная камера с модулями 5 и 13 Мп, селфи камера 8 Мп. В аппаратной комплектации представлен домашний чипсет Exynos 7884, память 3/32 ГБ. Вместо урезанной системы Android в смартфоне поддерживается полноценная версия ОС.





Модель выходит в чёрном и белом цветовых решениях. Производитель пока не объявил рекомендованную цену продукта. На российском рынке Galaxy A20 можно приобрести почти за 14 000 рублей. Грядущая модель будет немного дешевле.

Напомним, ранее южнокорейский разработчик отказался от выпуска новых аппаратов в серии Galaxy J. В компании решили заменить серию другими линейками – Galaxy А и М. Производитель уже в этом месяце провел по всему миру несколько интересных анонсов с представлением новых серий. Новинки пока будут предлагаться в Китае, Индии, Европе и России. С 10 апреля в продажу поступили следующие модели: Galaxy A20, A30, A50, A70 и др.