Samsung Galaxy A90 может конкурировать с Xiaomi Mi 9

Все сообщения говорят о том, что смартфон Samsung Galaxy A90 получился более амбициозным, чем ожидалось. В соцсети появилось фото передней панели Galaxy A90. Ранее смартфон упоминался под названием Galaxy R. Этот телефон является этим самым ожидаемым южнокорейским телефоном. Его позиционируют в качестве дебютного нефлагманского смартфоном с 5G.





Смартфон Galaxy A90, согласно публикации известного инсайдера @OnLeaks, будет представлен через несколько недель. Представители новой серии получили номера SM-A908 и SM-A905. Модели Galaxy A90 получают процессор Snapdragon 855, тройную заднюю камеру. В модельной линейке будет и версия с поддержкой 5G.

Предполагается, что Galaxy A90 (Galaxy R) с серийным номером SM-A905 станет альтернативой другим флагманским аппаратам, например, Xiaomi Mi 9, Zenfone 6, Meizu 16S и Honor 20, которые прекрасно продаются в Китае и Европе.

Основные особенности Samsung Galaxy A90 (SM-A908): 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED, Snapdragon 855, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, камеры 48, 8 и 5 Мп, поддержка сетей 5G. Интересно, что в Galaxy A90 будет всплывающая камера.

Galaxy A90, судя по сообщениям, выдержал все соответствующие испытания. Одна из версий смартфона получит платформу Snapdragon 700 – данный процессор предназначен для работы с модемом 5G. Хотя многие эксперты сомневаются, что с таким процессором эта версия дешёвой не будет.



