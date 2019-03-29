Европейцы обеспокоились безопасностью сетей 5G

Евросоюз решил совместно со всеми странами континента обеспечить безопасность сетей пятого поколения. Еврокомиссия выработает единые меры для обеспечения кибербезопасности в сфере 5G.





ЕС рекомендовал всем производителям следовать правилам по обеспечению надлежащего уровня безопасности 5G сетей. Также Европейская комиссия оценила риски кибербезопасности в регионе, чтобы усилить превентивные меры по обеспечению сохранности данных.

В рекомендациях ЕК представлены меры, в которых сочетаются «законодательные и политические инструменты», которые используются для защиты экономики, общества и демократических ценностей стран Европы. В частности, в заявлении ЕК отмечается, «Для Европы 5G является важным ключевым активом», используемый для справедливой конкуренции на мировом рынке.

По утвержденным правилам, каждое европейское государство должно сделать оценку риска своих сетевых инфраструктур 5G на национальных территориях до июня. Странам необходимо обновить ранее выработанные требования безопасности для провайдеров, а также включить в общее требования новые меры ЕС для обеспечения безопасности сетей массового пользования и особое внимание нужно уделить на эксплуатацию радиочастот в 5G.





Страны ЕС получают право исключать определенных производителей со своих рынков, если их продукция не будет отвечать стандартам ЕК и нормам этой страны.