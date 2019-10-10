Дата выхода Huawei Nova 5T в Europe установлена

Очень скоро европейские пользователи смогут купить китайский смартфон Huawei Nova 5T, при этом новый китайский продукт получает поддержку всех приложений Google. Ранее многие эксперты сомневались в этом из-за американских санкций против Huawei.





Модель Nova 5T станет одним из последних мобильных телефонов компании с сервисами на Android. На европейском рынке продажа стартует 23 октября. Цена новинки составляет 429 евро. Первые покупатели смартфона получают подарок от производителя – это беспроводная гарнитура Huawei FreeBuds Lite.

Компания пока не называет страны, где будет доступен смартфон. Напомним, ещё одна новинка китайский компании Honor 20 продается в Европе за 500 евро. Модель доступна в 20 странах континента и пользуется большим успехом.

Технические характеристики Huawei Nova 5T: 6,26-дюймовый Full HD + экран – 2340х1080 пикселей, процессор Kirin 980, память – 8/128 ГБ, поддержка EMUI 9.1.1 и Android 9. Видео фото система модели состоит из тройной задней камеры 2, 16 и 48 Мп, а также фронтальной камеры 32 Мп. Датчик отпечатков пальцев находится на боковой части корпуса. Телефон работает от быстрой перезаряжаемой батареи 3700 мАч.