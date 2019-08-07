Samsung готовит презентацию Galaxy A71 и Galaxy A91

Новые телефоны будут представлены раньше, чем ранее было заявлено. На данный момент мобильный мир внимательно следит за развитием серии Samsung Galaxy A, которая должна обновиться несколько раз до конца года.



Ожидается, что в серии Galaxy A, которая была обновлена в начале этого года, появятся новые модели Galaxy A71 и Galaxy A91, утверждают достоверные источники.

Напомним, недавно Samsung отправила в Европейское патентное ведомство для сертификации новые телефоны. В EUIPO были зарегистрированы девять телефонов из серии Galaxy A. В начале 2020 года будут анонсированы модели A11, A21, A31, A41, A51, A61, A71, A81 и A91.

В ноябре будут доступны Galaxy A71 и Galaxy A91, пока не ясно, какие изменения получают новые телефоны в части дизайна и аппаратной начинке. Интересно, что до сих пор Samsung не анонсировала Galaxy A90. Возможно, компания пропустит A90 и сразу анонсирует выпуск Galaxy A91, который будет иметь всплывающую камеру и процессор Snapdragon 855.



