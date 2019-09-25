В Европе появится Redmi Note 8 Pro

Новый представитель Redmi – это супер продукт среднего сегмента телефонов, его с нетерпением ожидают многие люди. Китайский производитель даёт старт международному релизу новинку. С 26 сентября она ожидается во многих городах Европы. Вчера Redmi Note 8 Pro появился в Испании, теперь на очереди турецкий рынок. Он выходит в двух вариантах – с разными объёмами памяти.



Кстати, для европейцев телефон будет предлагаться со специальной скидкой в первый день продаж. Первые пользователи смогут купить телефона на 20 евро дешевле. Стоимость моделей:

— версия с 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ за 259 евро;

— версия с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ за 269 евро.

Напомним, Redmi Note8 Pro считается первым в мобильном мире телефоном, который использует 64-мегапиксельную заднюю камеру. Другие технические характеристики аппарата: 6,53-дюймовый экран Full HD + с разрешением 2340х1080 пикселей, процессор MediaTek Гелио G90T, расширяемая память microSD, гибридная Dual SIM, поддержка Android 9 и MIUI 10.

Кроме 64 Мп камеры, представлены ещё две 2 и 8 Мп, а также фронтальная камера 20 Мп. Имеются датчики ИК и для отпечатков, а также разъём для наушников. Аккумулятор 4500 мАч отвечает требованиям быстрой подзарядки 18W.

