Новый южнокорейский смартфон Samsung Galaxy A11

Компания Samsung выпускает новый телефон начального уровня Samsung Galaxy A11. Производитель решил выпустить этот скромный аппарат с поддержкой самой новой версии платформы Android 10. Напомним, серия Galaxy A была обновлена в начале этого года. На данный момент все новые представители этой серии пользуются популярностью на рынке.
Samsung обновляет эту линейку в целях укрепления своих позиций в начальном и среднем сегментах. Сегодня на этом рынке самые продаваемые телефоны компании – это модели из серии Galaxy A. Компания хочет продолжить свой успех, выпуская новинки в серии А.
Основные технические характеристики Samsung Galaxy A11: номер модели SM-A115, телефон оснащен 6,2-дюймовым экраном, процессором Exynos 7884, 3 ГБ оперативная память, 32 ГБ встроенная память, аккумулятор 4000 мАч и др. В Galaxy A11 имеется двойная задняя камера, сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера 8 Мп. Операционная поддержка Android 10.
Ожидается, что этот мобильный телефон начального уровня будет представлен в начале 2020 года. Стоимость аппарата составляет $140-150.
Южнокорейский производитель опубликовал список моделей Samsung Galaxy A, которые ожидают свой выход в 2020 году:
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A61
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A81
Samsung Galaxy A91.