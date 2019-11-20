Новый южнокорейский смартфон Samsung Galaxy A11

Компания Samsung выпускает новый телефон начального уровня Samsung Galaxy A11. Производитель решил выпустить этот скромный аппарат с поддержкой самой новой версии платформы Android 10. Напомним, серия Galaxy A была обновлена в начале этого года. На данный момент все новые представители этой серии пользуются популярностью на рынке.



Samsung обновляет эту линейку в целях укрепления своих позиций в начальном и среднем сегментах. Сегодня на этом рынке самые продаваемые телефоны компании – это модели из серии Galaxy A. Компания хочет продолжить свой успех, выпуская новинки в серии А.

Основные технические характеристики Samsung Galaxy A11: номер модели SM-A115, телефон оснащен 6,2-дюймовым экраном, процессором Exynos 7884, 3 ГБ оперативная память, 32 ГБ встроенная память, аккумулятор 4000 мАч и др. В Galaxy A11 имеется двойная задняя камера, сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера 8 Мп. Операционная поддержка Android 10.

Ожидается, что этот мобильный телефон начального уровня будет представлен в начале 2020 года. Стоимость аппарата составляет $140-150.

Южнокорейский производитель опубликовал список моделей Samsung Galaxy A, которые ожидают свой выход в 2020 году:

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A61

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A81

Samsung Galaxy A91.

