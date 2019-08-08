Samsung Galaxy Note10 и Note10+ официально представлены

По ценам эти уникальные смартфоны нельзя назвать доступными. Продажи Samsung Galaxy Note10 и Note10+ стартуют 23 августа, а цены на модели начинаются с отметки 950 евро. Интересно, что производитель представил все модели в качестве флагманских смартфонов.





В модельном ряде Galaxy Note10 два аппарата – это базовая модель с 6,3-дюймовым экраном и второй смартфон — Galaxy Note10+ с 6,8-дюймовым дисплеем. Экраны также отличаются и параметрами разрешения, более дорогая модель имеет экран с разрешением 3040x1440 пикселей, а младшая с разрешением 2280x1080 пикселей. Экраны созданы по технологии Dynamic AMOLED и получили HDR10+ поддержку.

Смартфоны оснащены тройными камерами и их технические характеристики одинаковые. В видеосистему Galaxy Note 10+ добавили и камеру 3D ToF, которая использует также 3D Scanner для создания трехмерных картинок. Фронтальная камера 10 Мп находится в центре экрана. Аппараты поддерживают видеозапись 4К с улучшенным видеоредактором.

Оба аппарата имеют LTE-модем и поддержку 5G. В комплектации Galaxy Note есть и фирменный стилус S Pen, который сможет использовать контроллер движения. Смартфоном можно управлять и при помощи жестов в воздухе, также можно использовать управление на расстоянии в некоторых приложениях и играх.





Объём памяти Galaxy Note10+ — 12/256 ГБ и Note10 – 8-12 ГБ, а также поддержка карт памяти 256/512 ГБ. Кроме того, Galaxy Note10+ имеет поддержку карт памяти до 1 ТБ. Galaxy Note10+ оснащен аккумулятором 4300 мАч, младшая версия получила аккумулятор 3500 мАч. Оба устройства поддерживают быструю беспроводную зарядку.

Samsung Galaxy Note10 и Note10+ доступны для предзаказа, пока доступны три цвета — это Aura Glow, Aura White и Aura Black.

Цены смартфонов: Galaxy Note10 — 950 евро, Galaxy Note10+ — 1100 евро.