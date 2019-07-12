Готовится официальный анонс Xiaomi Mi A3

Компания через соцсети заявила, что новый смартфон появится в самое ближайшее время. Эта новость из официальной страницы Xiaomi в Twitter порадовала многих поклонников марки. Новинка будет выпущена под именем Xiaomi Mi A3.





Напомним, ранее на YouTube пользователь Unbox Therapy описал эту серию смартфонов привлекательной, а цену смартфона — просто безумной удачей для покупателей. Также Xiaomi Mi A3 начали путать с другой моделью компании – со смартфоном Xiaomi CC9. Словом, выход новинку сопровождался самыми интересными событиями.

Xiaomi Mi A3 не является новой разработкой компании, некоторые данные о сертификации аппаратов Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi A3 совпадают, поэтому специалисты часто их путали и утверждали, что обновленный Xiaomi CC9e будет называться Mi A3 Lite. Все эти новости исходили от надежных источников.

Предполагается, что Xiaomi Mi A3 будет оснащен процессором Snapdragon 730, а в Xiaomi Mi A3 Lite представлена другая платформа Snapdragon 675.

Кроме того, Xiaomi в Европе начинает продажи ещё одной новинки – смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который появится в магазинах уже в начале августа. Эта модель прошла сертификацию и в Федеральной комиссии по связи США, на электронной базе комиссии появились данные о смартфоне. ТОП-менеджер компании Ю Ман подтвердил, что Xiaomi Mi 9T Pro скоро появится и в России, хотя точную дату выхода он не назвал.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi 9T Pro на глобальный рынок выйдет под другим наименованием — Redmi K20 Pro. В Китае он успешно продается уже год под именем Xiaomi Mi 9T Pro.