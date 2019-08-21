Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro можно заказать в Европе

Европейцам долгожданный телефон достанется за 399 евро, что оказалось дешевле на 30 евро. 20 августа в нескольких европейских странах китайский производитель начал оформлять предзаказы на международную версию Xiaomi Mi 9T Pro. Напомним, ране этот смартфон анонсирован под названием Redmi K20 Pro.





Китайская компания будет продолжать приём предзаказов ещё неделю, а официальные поставки Xiaomi Mi 9T Pro стартуют с 26 августа. Ранее Xiaomi Mi 9T Pro с 6/64 ГБ оценили за 429 евро, но реальная стоимость оказалась немного ниже.

Младшая версия смартфона Xiaomi Mi 9T продается в Европе несколько недель, эта модель будет использовать платформу Snapdragon 730, а более совершенная модель оснащена процессором Snapdragon 855.

Технические характеристики смартфона: 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей – 2340х1080 пикселей, Snapdragon 855, процессор Adreno 640, Android 9 и MIUI 10, Dual SIM, 48-мегапиксельная задняя камера, фронтальная камера 20 Мп, датчик отпечатков пальцев, аккумулятор 4000 мАч и др. Размеры 156,7?74,3?8,8 мм с весом 191 г.