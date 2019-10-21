Представлен смартфон ZTE Blade 20 для европейцев

Новый аппарат является одним из самых недорогих смартфонов китайского производителя. ZTE Blade 20 — новый телефон компания ZTE представила сегодня. Напомним, именно этот производитель первым пострадал от американских санкций.



Усечения деятельности в США компания ZTE пережила весьма тяжело, производителю нужно было заплатить властям Соединенных Штатов штраф в $1 млрд. Однако компания теперь решила активировать свои действия уже в Европе. ZTE на данный момент сотрудничает с европейскими операторами Turkcell и Vodafone, чтобы больше усилить свое присутствие на рынках европейских городов.

Прежде всего, китайский производитель выпускает прекрасный телефон ZTE Blade 20 для европейцев по цене 125 евро, при этом этот аппарат оснащен аккумулятором 5000 мАч.

Другие технические характеристики смартфона: 6,4-дюймовый экран занимает 91,1% пространства на передней панели. Разрешение дисплея — 1520x720 p. Процессор MediaTek Helio P60, объём памяти — 128 ГБ ROM и 4 ГБ ОЗУ. В телефоне установлена тройня камера 16, 8 и 2 Мп, а также 8-мегапиксельная селфи-камера. Новинка поддерживает систему быстрой подзарядки 18 Вт.



