Приближается выход Xiaomi Mi Note 10

По некоторым данным, новинка выйдет уже в октябре. Вероятно, компания 24 октября проведет пресс-конференцию, посвященную выпуску Xiaomi Mi Note 10. Ещё в июне Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь говорил о том, что китайский производитель не намерен далее развивать серии Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note.





Эта новость весьма огорчила армию поклонников Xiaomi. Похоже, компания пересмотрела свои планы за эти месяцы. Через Твиттер известный специалист по утечкам Universe рассказал, что линейка Xiaomi Mi Note будет иметь продолжение. Ещё один инсайдер из Индии Мукул Шарма согласился с ним.

Новый смартфон под названием Xiaomi Mi Note 10 будет анонсирован с другим устройством — Xiaomi Mi CC9 Pro, который получил уникальную камеру 108 Мп и 40-ваттную зарядку. Xiaomi Mi Note10 должен будет соперничать с южнокорейским планшетным аппаратом Samsung Galaxy Note10, представленный в августе.

Кроме того, Xiaomi выпускает на рынок электроники холодильники Xiaomi Miija с голосовым управлением по цене $425. Холодильники компании, как отмечают эксперты рынка, станут настоящим приговором для многих действующих моделей на рынке. Так как новые холодильники получили многофункциональность, а цена базовой модели начинается с $140.



