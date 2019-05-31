Sony Xperia 1 продается в Европе за большие деньги

Действительно, цена аппарата оказалась внушительной — 949 евро. Компания не предложила европейцам никаких скидок, хотя покупатели смогут получить подарки. Напомним, сначала вытянутый флагман появился в Китае, в США затем стартовал предзаказ. Теперь Sony Xperia 1 появился и в Европе. Sony для жителей Китая и США предложила большие скидки.





Сейчас Sony Xperia 1 смогут купить пользователи из Германии, Великобритании, Италии и Голландии. Розничная продажа в США начинается в июне. Покупателям обещают ряд подарков: если телефон заказать в Amazon, тогда клиент получает карту памяти microSD с 64 ГБ. Голландцы могут стать обладателями наушников Sony WH-1000XM3 с шумоподавлением за 380 евро, если сделают заказ в Belsimpel. Некоторые ритейлеры будут раздавать быстрое зарядное устройство PD за 59 евро.





Технические характеристики Sony Xperia 1: 6,5-дюймовый OLED 4K HDR экран — разрешение 3840x1644 пикселей, основная камера 12 Мп, однокристальный процессор Snapdragon 855, 6/128 ГБ, зарядная батарея 3300 мАч, стереодинамики и др. Корпус смартфона имеет защиту по стандарту IP68. Напомним, сообщается, что этот смартфон может стать последним флагманом японской компании.