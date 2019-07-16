Смартфон Asus ZenFone 6 быстро распродается

Телефон с камерой-перевертышем пользуется большой популярностью, до настоящего момента компания смогла продать все запасы Asus ZenFone 6. Напомним, на российском рынке смартфон появился в мае-июне текущего года.



Известный специалист по утечкам Roland Quandt поделился данными об успехе Asus ZenFone 6, который появился на мировом рынке менее двух месяцев назад. Смартфон оценили любители делать селфи с помощью поворотной камеры. Именно это решение и помогло модели возглавить список DxOMark самых лучших селфи-смартфонов. На данный момент Asus занимается увеличением производства смартфонов Asus ZenFone 6 и старается пополнить свои запасы.

Рекомендованная цена Asus Zenfone 6 для европейского рынка:

— 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ 499 евро;

— 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ 559 евро;

— 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ 599 евро.



Технические характеристики Asus Zenfone 6: 6,46-дюймовый ЖК-дисплей Full HD +, восьмиъядерный Snapdragon 855 и графический чипсет Adreno 640, поддержка Android 9 и ZenUI 6, а также Dual SIM и дактилоскопический сканер. Оптическая система: камера 48 Мп с двойной светодиодной вспышкой, камера 13 Мп со сверхшироким объективом. Смартфон работает на перезаряжаемой батареи 5000 мАч с технологией QuickCharge 4.



