Технические возможности Samsung Galaxy A10s раскрыты

Компания Samsung вернулась к созданию амбициозных моделей в серии Galaxy. Напомним, ранее производитель начал выпускать в этой серии смартфоны для начального и среднего сегментов. Так, появились несколько бюджетных аппаратов в линейке Galaxy A. Сейчас разработчики лишь делают некоторые обновления в действующих телефонах. Именно таким аппаратом и станет Samsung Galaxy A10s .





Компания рассказала о некоторых особенностях Samsung Galaxy A10s: Во-первых, улучшена камера в Galaxy A10, во-вторых, аккумулятор у модели будет более мощным, а также обновлено аппаратное обеспечение. Например, к 13 Мп задней камере добавлена ещё одна камера 2 Мп, а вместо фронтальной камеры 5 Мп будет использоваться камера 8 Мп. Уровень батареи с 3400 мАч увеличен до 4000 мАч. Также появился сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Galaxy A10s оснащен 8-ядерным процессором Exynos 7884, он будет доступен в корпусах черного, синего и зеленого цветов. Смартфон в ближайшее время ожидается на европейском рынке.

Другие технические характеристики аппарата: 6,2-дюймовый дисплей HD + — разрешение 1520×720 пикселей, 2/32 ГБ памяти, расширяемая память до 512 ГБ, поддержка Android 9 и Samsung One UI, а также dual SIM. Размеры телефона: 155,6х75,6х7,94 мм. Доступ к данным осуществляется через систему распознавания лица.