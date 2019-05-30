Недорогой LG G8s ThinQ продается в Европе

Смартфон LG G8s ThinQ был представлен в начале года на Всемирном конгрессе мобильных устройств. Теперь смартфон начал покорять мировой рынок. В апреле LG G8s ThinQ поступил в продажу в Южной Корее, затем он появился в Европе, смартфон можно было заказать в Аmazon.



Основным достоинством LG G8s ThinQ не цена, а экран. Благодаря технологии Crystal Sound звук передается через вибрацию под OLED-экраном. Для улучшения звука LG добавила в список компонентов и динамик Boombox. Фронтальная камера разместилась в горизонтальном положении, хотя это нельзя назвать аппаратным улучшением смартфона.

Европейская цена LG G8S — 806 евро, предполагается, что LG готовится снизить стоимость аппарата до 799 евро. Например, в Турции в предзаказе указывается уже вторая цена.

Технические характеристики LG G8s ThinQ: 6,1-дюймовый Full HD HD — 3120x1440 пикселей, Snapdragon 855, Adreno 640, 6 ГБ LPDDR4x RAM, 128 ГБ, Android 9, тройная камера 12, 12 и 16 Мп, 8-мегапиксельная фронтальная, датчик отпечатков, 3d блокировка лица, защита корпуса по стандартам IP68 и MIL-STD 810G, разъем 3,5 мм, аккумулятор 3500 мАч. Размеры смартфона — 151,9х71,8х8,4 мм, вес — 167 г.

