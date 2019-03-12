Samsung Galaxy A40 получил сертификацию FCC

Сертификационных документ позволяет беспрепятственный выход южнокорейскому мобильному устройству Samsung Galaxy A40 на американский рынок электронных товаров. Сейчас Samsung быстро стал терять свое лидерство во многих регионах.





Особенно чувствительным для компании является утрата своего доминирования в среднем сегменте, где безоговорочными лидерами стали китайцы. Выпуск смартфонов Galaxy M и Galaxy A коренным образом должен изменить ситуацию.

Напомним, Samsung в рамках MWC 2019 объявила о запуске ожидаемых новинок — Galaxy A10, A30 и A50, вчера компания сертифицировала Galaxy A40 в FCC. Данная модель сможет конкурировать со смартфонами среднего уровня от Xiaomi и Huawei.





Технические особенности Samsung Galaxy A40: 5,3-дюймовый Infinty-U AMOLED, домашний чип Exynos 7904, показатели памяти 3/32 Гб, мощное зарядное оборудование с быстрой зарядкой 4000 мАч и др. В смартфоне представлены свежее поколения интерфейсов Android 9 и OneUI. Производитель не намерен задерживать официальный выпуск новинки, Первыми покупателями Galaxy A40 станут жители США и некоторых азиатски стран.