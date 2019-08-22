В Европе появился Lenovo Z6 Pro по отличной цене

Новый смартфон сначала был представлен в Китае, с апреля модель Lenovo Z6 Pro продается успешно на азиатском рынке. Теперь он направляется в Европу, телефон уже появился в Болгарии и в Словакии, на очереди другие европейские города.



Lenovo Z6 Pro, оснащенный процессором Snadpragon 855 и четырьмя камерами будет предлагаться за 529 евро. Этот смартфон использует объём памяти 8/128 ГБ. Кроме того, аппарат имеет следующие технические характеристики: 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей — 1080x2340 пикселей, графический чипсет Adreno 640, Dual SIM, аккумулятор 4000 мАч, заднюю камеру 48 Мп, а также камеры 2 и 8 Мп.

Любителей селфи порадует 32-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой F / 2.0. Безопасность обеспечивает сканер отпечатков пальцев под экраном. Есть разъём для наушников и поддержка Dolby Atmos. Смартфон использует интерфейсы Android 9 и ZUI 11. Размеры телефона: 157,5?74,6?8,65 мм с весом 185 г.



