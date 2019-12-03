Apple утвердила новую стратегию выпуска iPhone

Компания, как отмечают поклонники, сокращает количество своих презентаций. Теперь она проводит специальные мероприятия, посвященные каждому новому продукту. Фактически сегодня Apple ограничивается лишь выпуском пресс-релиза. Однако для мероприятия в Нью-Йорке компания организовала большую пресс-конференцию.





Apple не использует такое понятие, как «широкий ассортимент», компания ранее утверждала, что работает на качество, а не на количество, делая ставку на пользовательский интерес к своим культовым продуктам. Тим Кук немного скорректировал бизнес-модель разработчика, на данный момент американцы активно стали развивать действующие линейки и осваивать потребительские ниши на массовом рынке. Поэтому сегодня компания отлично преуспела и расширяет ассортимент своих смартфонов за счёт выпуска недорогих версий iPhone

Так, в 2020 году американский производитель готовит анонс сразу четырех аппаратов с OLED-экранами. Как заявил, аналитик Самик Чаттерджи, Apple теперь будет представлять две новые iPhone в первой половине года и две модели осенью. Такой подход позволит компании сделать конкуренцию на рынке острее и интереснее, кроме того, разработчик уже к осени сможет сгладить обнаруженные ошибки и сможет чаще менять дизайн своих телефонов.