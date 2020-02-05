Популярная выставка MWC 2020 под угрозой срыва

Если крупнейшее мероприятие мобильной индустрии не состоится, то производители не смогут анонсировать свои новинки этого года для мирового сообщества. Крупнейшая авторитетная выставка в этом году может стать менее интересной, как ожидается.





Напомним, Mobile World Congress должен пройти в конце февраля. Однако из-за коронавируса многие производители заявляют, что могут пропустить этот MWC. На выставке мобильные компании всегда представляли свои новые смартфоны с поддержкой инновационными мобильными технологиями и решениями. Организаторы уже получили от некоторых производителей смартфонов отказы от посещения выставки этого года из-за тревожной ситуации в Китае — вспышки коронавируса.

Китайские компании закрыли все фирменные магазины и заводы в стране, они сегодня помогают китайскому правительству смягчить ситуацию. Например, компании уже отменили различные массовые мероприятия, чтобы не ставить здоровье людей под угрозу.

Первой от участия на выставке заявила южнокорейская компания LG, которая уже официально подтвердила свой отказ от участия Mobile World Congress 2020. Компания опасается, что из-за распространения коронавируса, её сотрудники могут пострадать. На этой выставке LG должна была анонсировать свои новые смартфоны LG V60 ThinQ и G9 ThinQ. Компания просто проведет отдельный анонс у себя дома, мероприятие пройдет в онлайн формате для всего мира.

Пока вопрос полной отмены выставки Mobile World Congress 2020 не комментируется на официальном уровне. Выставка стартует 23 февраля, многие представители СМИ и эксперты готовы принять участие в работе выставки. Однако коронавирус начинает создавать огромную панику по миру, поэтому высказываются предложения о том, что Mobile World Congress следует отменить.

Известный сетевой журналист-технолог Фатих Сари уже находится в Барселоне и он рассказал, что информация о вирусе там нулевая и нет средств защиты. Несмотря на это, Фатих Сари призывает всех посетить MWC, которая пройдет в Барселоне в конце февраля. Важно отметить, что на данный момент пока не говорится об отмене мобильной выставки, хотя во многих отелях клиенты начали отказываться от забронированных ранее номеров.