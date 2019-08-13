В США запретили закупку продукции Huawei и ZTE

Данный запрет начнет действовать с 13 августа. Все американские компании и ведомства, которые используют продукты и услуги Huawei и ZTE, должны будут отказаться от любых форм сотрудничестве с китайской стороной, заявлено на официальном сайте Федерального реестра США.





Среди ведомств, которые должны будут отказаться от китайского сотрудничества, указаны Пентагон, НАСА, Управление служб общего назначения и др. Ограничительные меры распространяется также и на закупку продукций в филиалах и региональных подразделений Huawei и ZTE.

Существует некоторые послабления, например, «при конкретных обстоятельствах» в ведомстве могут заключить с китайской компанией разовое соглашение на закупку определенного продукта сроком до двух лет, этот пункт будет действовать до 13 августа 2021 года. Однако даже для заключения подобного разового соглашения ведомство США должно будет представить в Конгресс США специальное обоснование, позволяющее сделать закупку.

Под запрет уже попали Hytera Communications Corporation, Dahua Technology Company, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и др.

Напомним, США обвиняет компанию Huawei в шпионской деятельности совместно с китайской разведкой и слежке за американскими клиентами. Власти США убеждают другие страны отказаться от использования продуктов и услуг Huawei по стандарту 5G. Ещё в мае Министерство торговли США внесло компанию Huawei в свой черный список, перекрывающий закупке у компании оборудования и технологий у американских компаний. Huawei также включен в список компаний, которые не могут вести дела без специальной лицензии с американским бизнесом.