90-дневная временная лицензия не поможет Huawei

Китайская компания была готова к «отключению». Напомним, власти США включили Huawei в черный список. Теперь производитель не может закупать у американских производителей «жизненно необходимые технологии». Для таких сделок стороны должны будут получать специальное разрешение в министерстве США. Крупнейшие американские партнеры объявили о том, что прекращают сотрудничество с телекоммуникационным гигантом.





Правительство США, хотя пересмотрело свое решение, и выдало временную лицензию Huawei, которая на 90 дней получила передышку. Она сможет поддерживать действующие сети, а также получат обновление для вышедших смартфонов.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй прокомментировал ситуацию: «Компания и ранее попадала в подобный список, а «90-дневная временная лицензия» не улучшит ситуацию. Однако мы были готовы к таким событиям. Мы благодарны всем американским компаниям, которые внесли огромный вклад в развитие нашей компании».

Сейчас в Huawei работают над созданием фирменной операционной системой HongMeng OS. Её релиз может состояться ранней осенью, прошивка будет поддерживать смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры, автомобили и некоторые носимые устройства. Фирменная ОС будет совместима с Android-приложениями.





