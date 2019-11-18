Компания Samsung празднует 10-летие своей серии

Юбилейный подарок компания решила упаковать в специальную коробку. Samsung неожиданно для всех вспомнила о 10-летии выхода своей серии Galaxy, поэтому в компании решили по-взрослому отпраздновать юбилей новой упаковкой.



В праздничных наборах будут две модели Samsung S10 и Galaxy Note 10. Подарочная серия выходит в Америке. В набор с Galaxy Note 10 вошли:

— смартфон;

— Galaxy Watch Active 2;

— два сменных ремешка для часов (силиконовый и кожаный);

— гарнитура Galaxy Buds;

— силиконовый чехол для Galaxy Note 10.

Эта упаковка предлагается за $1400 долларов. Если пользователь пожелает купить эти предметы по отдельности, то должен будет заплатить следующую цену:

— смартфон Galaxy Note 10 за $499;

— часы Galaxy Watch Active 2 за $249;

— сменные ремешки для часов (силикон $29 и кожа $79);

— наушники Galaxy Buds за $129;

— силиконовый чехол Galaxy Note 10 за $29.

В наборе эти предметы обойдутся дороже на $380, поэтому специалисты сомневаются, что поклонники компании вряд ли пожелают заплатить такие деньги за оригинальную упаковку смартфона.

Напомним, сначала производитель предлагал на американском рынке Galaxy Note 10 за $949, а затем снизил стоимость смартфона до $499.



