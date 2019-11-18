Компания Samsung празднует 10-летие своей серии

Юбилейный подарок компания решила упаковать в специальную коробку. Samsung неожиданно для всех вспомнила о 10-летии выхода своей серии Galaxy, поэтому в компании решили по-взрослому отпраздновать юбилей новой упаковкой.
В праздничных наборах будут две модели Samsung S10 и Galaxy Note 10. Подарочная серия выходит в Америке. В набор с Galaxy Note 10 вошли:
— смартфон;
— Galaxy Watch Active 2;
— два сменных ремешка для часов (силиконовый и кожаный);
— гарнитура Galaxy Buds;
— силиконовый чехол для Galaxy Note 10.
Эта упаковка предлагается за $1400 долларов. Если пользователь пожелает купить эти предметы по отдельности, то должен будет заплатить следующую цену:
— смартфон Galaxy Note 10 за $499;
— часы Galaxy Watch Active 2 за $249;
— сменные ремешки для часов (силикон $29 и кожа $79);
— наушники Galaxy Buds за $129;
— силиконовый чехол Galaxy Note 10 за $29.
В наборе эти предметы обойдутся дороже на $380, поэтому специалисты сомневаются, что поклонники компании вряд ли пожелают заплатить такие деньги за оригинальную упаковку смартфона.
Напомним, сначала производитель предлагал на американском рынке Galaxy Note 10 за $949, а затем снизил стоимость смартфона до $499.