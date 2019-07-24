Компания Huawei уволила 600 сотрудников в США

Китайцы решили продолжать торговое противостояние, Huawei считалась самой крупной инвестиционной компанией для экономики США. Теперь производитель пересматривает многие свои зарубежные проекты. Компания ранее планировала завести в американскую экономику инвестиции на $600 млн.





Теперь Huawei начала увольнять работников, которые работают на её американских предприятиях, она уволила 600 человек из компании Futurewei – это дочерняя компания Huawei в США.

Представители Futurewei отмечают, что этот шаг стал ответом на политику правительства США против деятельности Huawei на американском рынке. Futurewei является американским подразделением китайской компании по исследованию и разработкам, в Futurewei работают более 850 сотрудников. До настоящего момента письма с уведомлением об увольнении получили 600 сотрудников. Компанию Futurewei покинут 70% сотрудников. Китайцам, которые работали в Futurewei, компания предлагает вернуться в Китай, чтобы они смогли и дальше работать в Huawei.

В Huawei не скрывают причину данных увольнений, основатель компании Рен Чжэнфэй рассказал журналистам YahooFinance о решении руководства компании и заявил, что ранее Huawei была готова выделить на развитие своей дочерней компании $600 млн.

Из-за решений властей США компания Futurewei не может заниматься исследованиями для китайского производителя и даже вступать в контакт с Huawei. При таком положении дел китайцам, естественно, не имеет смысла содержать огромный штат работников в США, отмечают в компании.



