Смартфон Vivo Z6 5G почти за $300

Новый китайский телефон для связи пятого поколения оказался не очень дорогим. Компания производитель уже представила смартфон Vivo Z6. Первые покупатели смогут получить подарок – это проводные наушники XE900. Подарок будет вручен тем пользователям, которые успеют заказать себе товар до 8 марта. Смартфон будет продаваться под девизом «5G Performance Pioneer».





Ожидается, что этот смартфон должен будет удивить пользователей своей производительностью в сетях пятого поколения. Оформление предзаказов начинается 29 февраля, за версию с 6/128 Гб нужно будет заплатить $313, а за модель 8/128 ГБ — $370.

Новый 5G-смартфон работает на однокристальной платформе Snapdragon 765G и имеет сверхбыструю зарядку 44 Вт, а мощность зарядной батареи составляет 5000 мАч. Телефон Vivo Z6 поддерживает высокую производительность для мобильных игр с технологией Multi-Turbo 3.0. Некоторые функции телефона управляются голосовым помощником Jovi. Телефон работает под управлением операционных систем Android 10 и Funtouch OS 10.

Компания Vivo очень скромно анонсировала свое новое устройство, продажа начинается утром 1 марта. Технические характеристики смартфона раскрыты не полностью, хотя многие его особенности уже известны. Новый аппарат оснащен перфорированным экраном, такое решение в этом году будет трендом, аппарат оснащен четырьмя камерами. Он укомплектован усовершенствованным сканером отпечатков пальцев, система использует жидкостное охлаждение.

Смартфон выходит в продажу в трех цветовых вариантах: белый лёд, черная аврора и серебристый.

Камера смартфона имеет 48-мегапиксельную матрицу f / 1,79, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 112 градусов, а также ещё две камеры 2 Мп. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера.





Кроме того, компания готовит выпуск и умных часов Vivo Watch, о которых слухи ходили давно. Напомним, Vivo продолжает выводить на мобильный рынок различные продукты, которые позволят ей создать собственную экосистему. Предполагается, что умные часы будут сначала доступны для пользователей Китая и Индии, именно в этих странах они уже запатентованы. Напомним, кроме умных часов Vivo, свои новые носимые продукты уже готовы выпустить и другие китайские компании OPPO и Xiaomi, которые уже отлично себя чувствуют в этом сегменте. Новые часы от Vivo сделают рынок более конкурентным, усилив соперничество производителей и на рынке носимых аппаратов.