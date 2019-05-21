Власти США предупредили об опасности китайских дронов

Министерство нацбезопасности разослало американским компаниям специальное уведомление о потенциальных рисках использования в США китайских беспилотных летательных аппаратов.





Ведомство разработало соответствующий документ «Беспилотные авиационные системы китайского производства», в котором перечислены все негативные последствия использования «любых технологических продуктов, которые могут доставлять американские данные в авторитарные государства». Собранная информация позволяет разведкам этих стран получать прямой и неограниченный доступ к секретным данным.

В США пользуются большим спросом потребительские дроны, поставляемые китайской компанией SZ DJI Technology. Она является крупнейшим производителем дронов. В рамках пересмотра американо-китайских торговых отношений власти проверили на предмет безопасности для США продукции SZ DJI Technology.





Однако китайская сторона не согласна с выводами ведущих американских компаний и правительства США. Представители компании заявили, DJI готова передать своим клиентам полную информацию об использовании данных: как их собирают и хранят. Они заверили, что дроны для правительственных нужд не могут передавать данные ни DJI, ни другим третьим лицам.