Китайцы обещают самую высокоскоростную ОС HongMeng

Китайская операционная система будет работать намного быстрее, чем Android и MacOS. После начала торговой войны между Huawei и властями США китайский производитель серьезно пострадал, в частности от запрета использования в своих аппаратах Android.





Также компания столкнулась с огромными трудностями после расторжения соглашения с ARM. После этого представители Huawei стали чаще упоминать название HongMeng, которое ранее не принадлежало к операционной системе. Компания начала форсировать вопрос создания свей мобильной платформы и заявила о готовности предложить собственную ОС.

На данный момент стороны достигли определенных соглашений, видимо, американские власти посчитали убытки своих компаний после того, как китайская сторона будет комплектовать свои телефоны домашними ОС. Теперь после соглашения между Huawei и США эта проблема, похоже, исчезла.

Однако Huawei объявила, что продолжит работу по совершенствованию своей операционной системы HongMeng, которая будет быстрее, чем Android и MacOS. Согласно свежему анонсу, операционная система Huawei HongMeng будет поддерживаться не только в телефонах. Она сможет обслуживать ПК, серверы, планшеты, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы и др. Пока для специалистов остается полной загадкой, как компания достигла универсальности и быстродействия, они ставят под сомнение заявление о возможностях HongMeng и ждут первых публичных тестов ОС. Но китайцы не торопятся, до сих пор они не выпустили релиз или бета-версию, поэтому высказывается множество сомнений о готовности новой ОС.





Ясно одно, что действия президента Дональда Трампа привели к тому, что возможные новые запреты и наложенные на Huawei санкции заставили китайского технологического гиганта работать активнее и выпустить свою разработку Hongmeng OS.