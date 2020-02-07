Китайские гиганты создадут альтернативу Google Play

Крупнейшие производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo решили создать свою платформу, которая должна будет конкурировать с коммерческой площадкой приложений Google Play. Компании ранее договорились запустить этот магазин приложений в марте, хотя китайский коронавирус может внести некоторые коррективы в реализации этого плана.





Напомним, в самом Китае некоторые сервисы Google и глобальные социальные сети запрещены на официальном уровне. В стране работают собственные аналоги многих популярных сервисов. Хотя на рынках вне предела страны компании Oppo, Vivo и Xiaomi получают полный доступ ко всем сервисам Google. Только компания Huawei не имеет доступ к приложениям Android, он закрыт согласно решению американских властей. Всем поставщикам США запрещается продавать продукцию китайской компании по требованиям национальной безопасности. Никто не может гарантировать, что этот запрет американцы могут распространить и на другие китайские компании.

Поэтому Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo решили объединить усилия и создали свою платформу, которая сможет конкурировать с Google Play, сообщает Reuters. Новая китайская платформа должна помогать всем разработчикам сервисов музыки, игр, фильмов и других программ предлагать авторские продукты на глобальных рынках. Компании уже представили веб-сайт сервиса, который на первом этапе будет доступен в девяти странах, кроме Китая. Новый сервис будет доступен и для российских пользователей.

Китайцы должны были объявить об открытии Мирового альянса разработчиков услуг весной. Однако открытие Global Developer Service Alliance – GDSA, возможно, задержится. Ситуация с коронавирусом нарушила эти планы, пока китайские компании воздерживаются от комментирования этого вопроса.

Как отмечает компания IDC, по итогам последнего квартала 2019 года доля компаний Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo на мировом рынке составила 40,1%. Однако китайских производителей этот показатель не устраивает, они планируют получить более крупную рыночную долю не только в сегменте телефонов. Теперь они нацелились и на рынок программного обеспечения, так как продажи телефонов будут замедляться. В свою очередь магазин приложений, игр и другого контента может принести новый доход китайским компаниям.

Согласно статистике, в прошлом году прибыль магазина приложений Google Play составила более $8,8 млрд. Магазин продает программные продукты, игры, кинофильмы, книги и другие приложения от сторонних разработчиков, при этом Google Play получает комиссионные 30% за свои услуги.