В США отлично раскупаются iPhone XR

Именно эта модель признана самой популярной, хуже расходились смартфоны iPhone XS, которые по продажам не смогли обойти даже непопулярный iPhone 7 Plus. Американцы также не обошли вниманием такие модели, как iPhone 7 и 8 Plus, отметили аналитики из CIRP.





Таким образом, по итогам прошлого квартала iPhone XR стал самым продаваемым аппаратом Apple среди американских пользователей, как и по результатам четвёртого квартала 2018 года. Доля этой модели на рынке айфонов составила 38%, а доля продаж сразу двух моделей iPhone XS и XS Max составила 21%. Причиной успеха аналитики называют, прежде всего, оптимальную цену аппарата, другие модели оказались слишком дорогими для пользователей, а популярная модель iPhone X для американцев не доступна, она продаётся только за пределами США.





Также хорошо продавались модели iPhone 8 Plus и 7, на этом же уровне спрос был у iPhone XS Max. Хуже продавались смартфоны iPhone XS. Таким образом, средняя стоимость продаваемых iPhone составила $800 по итогам первого квартала.

Кстати, глава компании Тим Кук поделился мыслями относительно уменьшения зависимости пользователей от iPhone. По его мнению, эта зависимость не отличается от любой зависимости. Пользователь в буквальном смысле прилипает к экрану своего аппарата, если подобное описание знакомо кому-то, то он действительно страдает нездоровой привязанностью. Тим Кук признался, что и сам этим страдает. Поэтому он посоветовал использовать более шире опции блокировки и ограничений в своих телефонах.





Можно начать с малого, например, контролировать все пуш-уведомления, поступающие на iPhone. Тим Кук у себя в смартфоне ограничил количество поступающих уведомлений в день. Он призывает также поступить владельцам смартфонов. Приятно, что глава компании на используют во благо Apple зависимость пользователей. Компания предлагает своим фанатам возможность самим сделать выбор.

