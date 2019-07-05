Компания Huawei не планирует сдаваться

Крупнейший китайский производитель обратился в американский суд. Дело Huawei будет рассматриваться в федеральном суде Техаса, а заявление было подано ещё в марте. Власти США ходатайствуют о прекращении данного судебного разбирательства.



Компания Huawei Technologies в своем иске утверждает, что американское правительство действует незаконно в отношении китайских компаний, в частности они внесли Huawei в черный список Минюста США только для создания выгодных условий для американских компаний.

В Huawei заявляют, что давление властей является показателем торговой войны между США и Китаем. Хотя президент Трамп обещает немного ослабить ограничения по санкциям. В Huawei говорят, что эти слова могут быть пустыми. Возможно, стороны смогут возобновить на днях переговоры.

Генеральный директор Huawei не ожидает позитивных решений от американо-китайских переговоров, поэтому он заявил: «Мы будем работать так, как если бы запрет продолжался!» Компания уже подготовила свою операционную систему под названием HongMeng, которая сможет заменить Android.



В компании придумали свой девиз для дальнейших действий: «Мы позаботимся о себе!» Глава компании Рен Чжэнфэй заявил: «Это война повлияла на всех, но китайские компании, благодаря запретам, сделали довольно значительный прорыв. Компания находится вне этой торговой войны, Huawei будет продолжать свою работу и менять этот процесс. Компания должна сосредоточиться на своих новых разработках».

Huawei собирается осуществить большие изменения и дифференцировать свой бизнес, производитель планирует направлять больше средств на разработки в области IoT и систем искусственного интеллекта.

