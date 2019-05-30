Huawei займется выпуском телевизоров

Компания уже провела сертификацию своего первого многофункционально телевизора. Их будет выпускать компания BOE. Первая партия телевизоров должна появиться уже осенью. Официальный анонс электроники назначен на сентябрь.





Конечно, новость о появлении в ассортименте Huawei телевизоров не стала громкой, это сообщение буквальном смысле потерялось в огромной ленте новостей об обострении конфронтации между Китаем и США. Экономическое будущее компании пока остается не очень ясным. Многие сделки китайской компании с американскими партнерами остается открытыми, сегодня крупнейшим компаниям запрещено вести бизнес с Huawei, которая стала токсичной.

Однако, несмотря на грядущие огромные проблемы, китайский производитель не готов отказаться от планов по выпуску ТВ.

Компания сделала ещё одно усилие в сторону ускорения выпуска новинок на прилавки. Телевизор Huawei OSCA-550/Osca-550A прошел сертификацию у национального регулятора 3С. Компания Hefei BOE Video Technology стала основным поставщиком дисплеев для телевизоров Huawei.

Телевизоры Huawei будет оснащены 55-дюймовыми экранами с разрешением 8К и встроенными 5G модемами. Устройства будут управляться жестами, китайский телевизор будет также использовать для многих своих опций технологию искусственного интеллекта. Аппаратная часть уже готова, разработчика задерживает только ПО телевизора, над ним в компании усиленно работают. Пока задержке планов компании угрожают только действия властей США.