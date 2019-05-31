Apple – лидер рынка носимой электроники

Американская компания возглавила данный сегмент, следом идут крупнейшие китайские производители, а Samsung удалось лишь немного улучшить свои показатели. Согласно статистике компании IDC, рынок носимой электроники растет, а прибыль увеличилась на 55%.



Представители IDC при оценке результатов опирались на итоги первого квартала этого года. По их данным, за указанный период было распродано почти 50 млн. устройств. Таким образом, лидер рынка Apple продала за три месяца 12,8 млн. устройств, её показатели выросли до 49,5%. Компании Xiaomi и Huawei идут следом, с показателями от 30 до 40%, при этом первая компания нарастила продажи на 68% до 6,6 млн. аппаратов, а вторая — на 282,2% до 5 млн. устройств.

В ТОП-5 вошли такие компании, как Samsung и Fitbit, у первой продажи выросли на 151,6%, а у второй – на 35,7%.

Все эти производители смогли нарастить свою долю на рынке благодаря успешным продажам носимых на запястье устройств: умные браслеты и часы, а также трекеры. В данном отдельном сегменте единоличным лидером стала компания Xiaomi, которая реализовала 5,3 млн устройств.

Хотя в мобильной индустрии сегмент носимых устройств показал самый низкий рост. Динамика рынка составила 32%, таким образом, за три месяца компании продали на 31,3 млн. больше носимых устройств, чем в прошлом году.



