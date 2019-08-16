Рынок смарт часов активизировался

Лидером рынка умных часов остается по-прежнему американский производитель, при этом компания Samsung демонстрирует прекрасную динамику продаж фирменных умных часов. Аналитическая компания Canalys провела анализ данного рынка по Северной Америке.



Аналитики оценили итоги прошедшего квартала и узнали, что в данном региональном рынке производителям удалось реализовать более 7,7 млн. шт. умных часов. Таким образом, рынок показал устойчивый рост — 38%. Компания Apple смогла продать в регионе 2,9 млн. смарт часов, она увеличила объём продаж на 32%.

Samsung занимает третье место в списке лидеров, уступив вторую позицию другому производителю Fitbit – компания реализовала 1,9 млн. умных часов, рост продаж составил 18%. Южнокорейская Samsung смогла продать 0,8 млн. смарт часов, рост продаж составил 121%. В ТОП-пятерке расположились компании Garmin и Fossil, которые поставили на рынок 0,5 и 0,3 млн. смарт часов соответственно.

Самыми популярными являются часы по цене $200-300 – это 32% от всех продаж, второе место у часов по цене $300-400 — 28%. Интересно, что бюджетные часы за $100-200 продавались такими же темпами, как и часы за $500-600.



