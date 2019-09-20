Стартовали продажи умных часов Apple Watch Series 5

Пятое поколение умных часов Apple мало отличается от четвертой версии. Однако с новыми смартфонами iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max должны были появиться и умные часы Apple Watch Series 5. Они также сегодня поступают в продажу.



Хотя в этих часах имеется значительное нововведение – AlwaysOn Display. Кстати, эта функция на повлияла на автономность инновационных часов. Она осталась на уровне целого рабочего дня, при этом память часов составляет 32 ГБ.

В комплектации Apple Watch Series 5 есть дисплей Retina и встроенный компас с опцией оперативного вызова экстренных служб, которая работает во многих регионах даже без iPhone. Умные часы созданы с использованием самых современных и прочных материалов: стали, алюминия и керамики, а также титана. Они поддерживают операционную платформу watchOS 6, в которой появились новые опции, позволяющие следить за параметрами здоровья человека.

Цены на часы для российских пользователей:

Apple Watch Series 5 40 мм — 32 990 рублей

Apple Watch Series 5 44 мм — 34 990 рублей.

Напомним, в этом месяце Евразийская экономическая комиссия одобрила ОС watchOS 6. Умные часы будут выпущены под номерами A2156, A2157, A2092 и A2093. Компания удивила своих поклонников двумя модификациями часов с поддержками Wi-Fi и GSM-операторов, они будут отличаться как размерами, так и технологиями работы.

